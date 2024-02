Vivoryon Therapeutics Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei Vivoryon Therapeutics liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 24,68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Vivoryon Therapeutics ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vivoryon Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vivoryon Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,8 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,77 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,54 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt erhält die Vivoryon Therapeutics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.