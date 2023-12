Vivoryon TherapeuticsV Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der Vivoryon Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,04 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,92 EUR liegt jedoch deutlich darunter, was einem Unterschied von -34,22 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,28 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,35 Prozent) liegt. In diesem Fall ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Vivoryon Therapeutics-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung rund um die Vivoryon Therapeutics-Aktie. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung spiegelt sich ebenfalls positiv wider, da in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen aufgekommen sind. Basierend auf der Anlegerstimmung wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vivoryon Therapeutics-Aktie liegt bei 19,72, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,53, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das die Aktie von Vivoryon Therapeutics als "Gut" bewertet.