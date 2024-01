VivioPower Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Vivopower beträgt 27,87, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und insgesamt zu einem Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Versorgungsunternehmen" hat Vivopower im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,12 Prozent erzielt, was 63,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 5,46 Prozent, was bedeutet, dass Vivopower aktuell 63,58 Prozent unter diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vivopower-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,14 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,93 USD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,82 USD, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Vivopower-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.