VivioPower Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Vivopower als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Zahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Vivopower-Aktie beträgt der RSI7-Wert 56,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 59,62 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vivopower momentan mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,63 Prozent. In der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Aktienkurs von Vivopower erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,12 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Vivopower um 61,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,79 Prozent. Die jährliche Rendite in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt ebenfalls 3,79 Prozent, und Vivopower liegt aktuell 61,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente ist das Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Vivopower ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Letztendlich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Vivopower.