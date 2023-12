VivioPower Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Die Vivopower-Aktie hat in den letzten Monaten eine deutliche Unterperformance gezeigt, wie die technische Analyse und der Branchenvergleich zeigen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 4,17 USD, während der Aktienkurs selbst nur bei 1,66 USD liegt, was zu einer Distanz von -60,19 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,82 USD, was einer Distanz von -8,79 Prozent entspricht und die Bewertung auf "Schlecht" festlegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Versorgungssektor hat Vivopower im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,12 Prozent erzielt, was 62,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit unabhängigen Stromerzeugern und Energiehändlern schneidet die Aktie mit einer Rendite von 4,82 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und der Branchenvergleich somit eine negative Einschätzung für die Vivopower-Aktie, sowohl in Bezug auf den Kurs als auch auf das Sentiment und den RSI.