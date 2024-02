Vivids Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Vivid Seats im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Vivid Seats, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben Vivid Seats in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den letzten 30 Tagen ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9,92 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 60,2 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vivid Seats-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,09 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,19 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Rating, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Vivid Seats in den letzten Monaten nur wenig Aktivität in den Diskussionen im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich somit für Vivid Seats eine Gesamtbewertung von "Schlecht".