Vivids Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Vivid Seats-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 7,32 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,32 USD, was einem Unterschied von -13,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,94 USD liegt mit einem Unterschied von -8,93 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vivid Seats also eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls negativ, wie Analysen sozialer Plattformen zeigen. Kommentare und Befunde waren neutral, jedoch wurden in den vergangenen zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Vivid Seats liegt bei "Gut", basierend auf 6 Analystenmeinungen, von denen 3 "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht" lauteten. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 51,64 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,96 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (69,46) unterstützen diese Einschätzung.

Insgesamt erhält Vivid Seats daher gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Durchschnitts der Schlusskurse, der negativen Anlegerstimmung und der neutralen RSI-Werte.