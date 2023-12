Vivids Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung der Anleger bei Vivid Seats in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen. Allerdings standen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Analysten bewerten die Aktie von Vivid Seats langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertungen: 3 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 9,58 USD, was einer Erwartung von 38,89 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 79,51 Punkte, was bedeutet, dass Vivid Seats momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der Wert aktuell bei 7,36 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 6,9 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 6,97 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine uneinheitliche Bewertung für Vivid Seats, wobei die Anleger-Stimmung neutral, die Analysteneinschätzung gut, der RSI uneinheitlich und die technische Analyse gemischt ausfällt.