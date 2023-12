Vivids Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der prominente Relative Strength Index, kurz RSI, herangezogen werden. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Vivid Seats liegt bei 85,87, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 63,15, was für 25 Tage als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Schlecht".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Vivid Seats liegt derzeit bei 7,35 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 6,34 USD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -13,74 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,96 USD, was einer Differenz von -8,91 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also basierend auf beiden Zeiträumen die Bewertung "Schlecht".

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Vivid Seats 3 Mal mit "Gut", 3 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 51,16 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 9,58 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Vivid Seats von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.