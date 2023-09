Vivendi: Ein unterschätzter Wert mit großem Potenzial - Kursziel 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das tatsächliche Kursziel liegt um satte +47,86% über dem aktuellen Kurs.

• Am 14.09.2023 stieg die Vivendi-Aktie um +0,39%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Das Guru-Rating für Vivendi erreicht nun 4,05 nach vorherigen Bewertungen von ebenfalls 4,05

Am vergangenen Handelstag konnte die Vivendi-Aktie einen Anstieg von +0,39% verzeichnen und schloss damit eine vollständige Handelswoche ab, in der ein leichter Abwärtstrend zu erkennen war (-0,74%). Die Stimmung am Markt ist momentan neutral.

Die Bankanalysten sehen das Potenzial der Aktie jedoch anders und prognostizieren ein mittelfristiges Ziel bei 12,24 EUR – was einem Gewinnpotenzial von beachtlichen +47,86% entspricht. Einige Experten teilen diese...