Vivendi: Ein starkes Kaufsignal - Kursziel bei 12,24 EUR

Gestern hat die Aktie von Vivendi am Finanzmarkt einen Rückgang um -1,25% erfahren. Dies fügt sich in den neutralen Trend der vergangenen fünf Handelstage ein. Doch was sagen die Experten über das wahre Potenzial der Aktie?

Das mittelfristige Kursziel für Vivendi liegt aktuell bei 12,24 EUR und würde Investoren eine Rendite von +48,87% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem neutralen Trend.

Dennoch sprechen sich vier Experten klar für einen Kauf aus und weitere 13 sehen zumindest ein Kaufsignal. Lediglich drei Analysten halten sich noch zurück.

Unterm Strich bleibt eine positive Einschätzung mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,05 nach zuvor ebenfalls schon sehr guten 4,05 Punkten.

