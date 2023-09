Vivendi: Potenzial von +44,75% beim Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Der gestrige Handelstag hat an der Börse eine positive Entwicklung für Vivendi gebracht. Mit einem Plus von +2,05% lag das Unternehmenspapier im Trend und konnte somit innerhalb einer Woche einen Anstieg um +4,27% verzeichnen. Die Stimmung am Finanzmarkt ist optimistisch.

Analysten sind sich einig: Die Aktie von Vivendi wird aktuell nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel bei 12,24 EUR auf. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet Vivendi Investoren damit ein erhebliches Potenzial in Höhe von +44,75%. Von den befragten Analysten empfehlen 17 Experten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating des Unternehmens verbesserte sich auf 4,05 nach zuvor ebenfalls 4,05 Punkten. Entsprechend liegt der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung bei rund +85%.