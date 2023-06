Vivendi: Potenzial für Kurssteigerung auf 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Das Analysten-Team ist der Meinung, dass die Aktie von Vivendi momentan unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei +48,72% des aktuellen Preises liegt.

• Am 15.06.2023 sank die Aktie um -0,15%

• Das aktuelle Kursziel der Vivendi-Aktien beträgt 12,24 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05

Obwohl Vivendi am Vortag einen Rückgang von -0,15% verzeichnete und sich in den letzten fünf Tagen eine Wachstumsrate von +1,11% ergab – also innerhalb einer ganzen Handelswoche – scheint der Markt verhältnismäßig optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind durchschnittlich davon überzeugt, dass die Aktie ein mittelfristiges Ziel von 12,24 EUR hat. Wenn sie Recht haben sollten gibt es Investoren ein Potential für eine Steigerung im Wert um +48.72%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten...