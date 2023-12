Vivendi PK Aktie: Das ist die Höhe!

Die Diskussionen über Vivendi in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Gemengelage stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zudem ergaben sich drei Handelssignale, von denen jedoch keines positiv ausfiel. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Bewertung der Aktie als "Neutral" angemessen widerspiegeln.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Vivendi derzeit bei 26,68 liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich mit einem Wert von 32 eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird die Gesamtbewertung für den RSI als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Vivendi derzeit bei 8,7 EUR. Da der Aktienkurs bei 9,6 EUR liegt und damit einen Abstand von +10,34 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Gut" bewertet. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der bei 8,71 EUR liegt und somit eine Differenz von +10,22 Prozent aufweist. Auch hier lautet die Einstufung "Gut".

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Sollten Vivendi PK Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Vivendi PK jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vivendi PK-Analyse.

Vivendi PK: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...