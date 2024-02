Vivendi PK Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Vivendi ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung ergab 2 negative und 6 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Vivendi bei 44,54 liegt, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 42, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Die Gesamteinschätzung für den RSI ist somit "Neutral".

Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich Vivendi in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Vivendi derzeit 3,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In den letzten 200 Tagen lag der Kurs jedoch um 16,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt.