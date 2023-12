Vivendi PK Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem positiv über die Aktie von Vivendi diskutiert. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vivendi-Aktie der letzten 7 und 25 Tage ergibt eine überverkaufte Einstufung mit einem Wert von 22 bzw. 29,22, was einer "Gut"-Bewertung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vivendi-Aktie aktuell bei 8,72 EUR verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der Vergleich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Gut"-Signal.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Vivendi in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers und damit der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Vivendi zeigt jedoch eine gewöhnliche Diskussionsmenge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut", trotz der Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien.