Vivendi: Kursziel von 12,24 EUR in Reichweite

Die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi zeigt sich aktuell unterbewertet. Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 12,24 EUR – eine Steigerung um +44,58% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 12.07.2023 zeigte die Vivendi-Aktie ein Plus von +0,43%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant auf hohem Niveau mit 4,05

Gestern verzeichnete die Aktie ein Plus von +0,43%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie insgesamt um +0,52% zulegen und präsentiert sich damit neutral am Markt.

Wie reagieren die Analysten? Die Stimmung ist klar positiv: Im Durchschnitt halten diese das mittelfristige Kursziel für realistisch und erwarten einen Anstieg auf 12,24 EUR. Dies würde eine Wertsteigerung um knapp über +44% bedeuten. Allerdings ist nicht jeder Experte...