Vivendi: Kursziel von 12,24 EUR - Potenzial um +46,13% laut Analysten

Vivendis Aktienkurs hat sich gestern am Finanzmarkt um +0,48% entwickelt und weist somit eine negative Entwicklung von -1,16% in der vergangenen Handelswoche auf. Das mittelfristige Kursziel für Vivendi liegt bei 12,24 EUR. Laut durchschnittlicher Meinung der Bankanalysten bietet dies ein Potenzial von +46,13%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen 17 Analysten die Vivendi-Aktie zum Kauf oder Halten und nur 2 vergeben das Rating “Verkaufen”. Somit sind rund 85% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt. Das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,05 unverändert positiv.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Aktie von Vivendi wird aktuell als unterbewertet erachtet und könnte Investoren langfristig hohe Gewinne...