Vivendi: Kursziel von 12,24 EUR - Analysten sehen Potenzial von +45,20%

Die Aktie von Vivendi konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,91% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein neutrales Gesamtbild mit einem Anstieg von +0,74%. Experten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 12,24 EUR erreichen könnte. Dies würde Investoren ein Potenzial auf eine Rendite in Höhe von +45.20% eröffnen.

Das Guru-Rating für Vivendi bleibt weiterhin bei 4.05 und gibt somit ebenfalls eine positive Prognose ab.

Von insgesamt 20 befragten Bankanalysten raten vier zum Kauf der Aktie und weitere dreizehn stuften sie als “Kauf” ein.

Nur drei Experten bewerten das Wertpapier neutral (“halten”). Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend optimistische Einschätzung (+85%) seitens der Analysten.

Betrachtet man all diese Aspekte...