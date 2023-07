Vivendi: Ein Kursziel, das um +42,29% vom derzeitigen Wert entfernt ist - bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Analysten sind sich einig: Derzeit wird die Aktie von Vivendi nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 12,24 EUR und bietet somit ein Potenzial für eine Steigerung des Werts um +42,29%.

• Am 13.07.2023 stieg der Wert von Vivendi um +0,80%

• Das Guru-Rating von Vivendi bleibt bei 4,05

• Die positive Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen verlief mit einem Plus von +1,73%

Obwohl diese Entwicklung einige Analysten überraschen könnte – insbesondere angesichts des positiven Trends in den letzten Tagen – teilen nicht alle eine so optimistische Meinung wie die Bankanalysten. Konkret empfehlen vier Experten einen Kauf der Aktie und weitere dreizehn sehen sie als starkes Kaufsignal an.

Lediglich drei haben keine Empfehlung abgegeben (“Halten”). Insgesamt ergibt sich daraus ein Anteil optimistischer...