Vivendi: Kursziel laut Analysten um 44,61% höher - bei 12,24 EUR

Die Aktie von Vivendi konnte in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von 2,92% verzeichnen und legte gestern weitere +0,64% zu. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Vivendi liegt derzeit bei 12,24 EUR. Dies ergibt sich aus der durchschnittlichen Einschätzung von Bankanalysten. Das Potential für Anleger würde damit bei +44,61% liegen. Allerdings sind nicht alle Experten davon überzeugt.

Aktuell empfehlen vier Analysten die Aktie zum Kauf und dreizehn bewerten sie als “Kauf”. Lediglich drei Experten stufen die Aktie als “halten” ein. Insgesamt zeigt sich also ein Optimismusanteil unter den befragten Analysten von +85,00%.

Zuletzt wurde das Guru-Rating auf den Wert 4,05 angehoben – nachdem es zuvor bereits dort lag.