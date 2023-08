Vivendi: Kursziel bei 12,24 EUR laut Analysten - Potenzial von +49,60%

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie von Vivendi hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,39% verzeichnet. Gestern legte sie um weitere +0,07% zu und notierte somit positiv am Finanzmarkt. Diese Entwicklung überrascht nicht allein die Bankanalysten.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel der Vivendi-Aktie 12,24 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +49,60%. Dieses Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten nach der jüngsten positiven Trend-Entwicklung.

Während vier Analysten die Aktie als stark kaufenswert bezeichnen und 13 weitere sie zum Kauf empfehlen (Guru-Rating nun bei 4,05), halten sich drei Experten zurück mit einer neutralen Bewertung “halten”. Insgesamt sind jedoch noch immer etwa 85 % aller Analysten optimistisch für Vivendi gestimmt.