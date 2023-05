Vivendi: Kursziel bei 12,24 EUR – Investoren können auf +25,90% Wachstum hoffen

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Vivendi eine leichte Abwärtsbewegung von -0,35%, was die Verlustserie der letzten fünf Tage auf insgesamt -0,53% summiert. Dennoch lautet das Fazit der Bankanalysten eindeutig: Die Aktie ist unterbewertet und hat mittelfristig ein Kurspotenzial in Höhe von +25,90%. Das aktuelle Kursziel für Vivendi liegt daher bei 12,24 EUR.

• Am 12.05.2023 betrug die Performance von Vivendi -0,35%

• Guru-Rating für Vivendi beträgt nun 4,11 nach zuvor ebenfalls 4,11

• Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich auf +89,47%

Demnach sind vier Experten davon überzeugt, dass Anleger jetzt zugreifen sollten und stufen die Aktie als “stark kaufen” ein. Weitere 13 Analysten sehen einen Kauf als empfehlenswert an und zwei Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen mit einem Rating von...