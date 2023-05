Vivendi: Kursziel bei 12,24 EUR – Analysten sehen Potenzial von +43,66%

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie von Vivendi hat in den letzten Tagen an Wert verloren und fiel gestern um -3,18%. Insgesamt verbuchte sie in der vergangenen Woche ein Minus von -10,24%. Doch die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR.

• Vivendi sank am 25.05.2023 um -3,18%

• Mittelfristiges Kursziel laut Bankanalysten bei 12,24 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +89,47%

Sollten die Analysten Recht behalten und das Kursziel erreicht werden können Anleger ihr Investment um +43,66% steigern. Derzeit bewerten vier Experten die Aktie als stark kaufenswert. Optimistisch zeigen sich weitere dreizehn Analysten mit dem Rating “Kauf” und nur zwei geben eine neutrale Bewertung ab (“halten”).

Laut Trend-Indikator “Guru-Rating” erhielt die Vivendi-Aktie nun eine Bewertung von 4.11...