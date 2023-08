Vivendi: Kurspotenzial von +49,01% - Bankanalysten optimistisch gestimmt

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi hat gestern an der Börse einen Rückgang von -0,61% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +0,88% erreicht werden. Die Analysten sind sich sicher, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist und bei einem mittelfristigen Kursziel von 12,24 EUR ein enormes Kurspotenzial in Höhe von +49,01% bietet.

Das Guru-Rating für die Vivendi-Aktie wurde nun auf 4,05 angehoben und zeigt damit eine positive Stimmungslage. Von insgesamt 20 Analysten empfehlen derzeit 17 (85%) die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest weiterhin für aussichtsreich. Lediglich drei Experten bewerten das Papier neutral.

Fazit: Bei einer Umsetzung des mittelfristigen Kursziels würde sich ein Invest ment in Vivendi lohnen – jedoch sollte man stets im Auge behalten , dass es auch...