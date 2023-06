Vivendi: Kurspotenzial von +48,08% laut Bankanalysten - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie von Vivendi hat nach Ansicht der Analysten ein mittelfristiges Kursziel von 12,24 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial in Höhe von +48,08%. Trotz des neutralen Trends der vergangenen Handelswoche sind die meisten Experten optimistisch gestimmt.

• Am 23.06.2023 lag die Entwicklung bei -0,05%

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,05 unverändert

• Von den befragten Analysten empfehlen 17 Vivendi als Kauf oder Halten

Am gestrigen Handelstag gab es eine negative Entwicklung um -0,05%, was zu einem Minus von insgesamt -0,70% in den letzten fünf Tagen führt. Der Markt scheint jedoch weiterhin relativ neutral eingestellt zu sein.

Derzeit empfehlen vier Analysten einen starken Kauf und weitere dreizehn haben das Rating “Kauf” vergeben. Drei Experten sehen die Aktie als “Halten”. Insgesamt sind damit immer noch +85%...