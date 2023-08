Vivendi: Erwartetes Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Vivendi-Aktie ist aktuell unterbewertet, so die einhellige Meinung der Analysten. Das wahre Kursziel liegt bei einem Plus von +52,50% zum aktuellen Kurs.

• Am 16.08.2023 hat Vivendi -0,37% erreicht

• Das erwartete Kursziel für Vivendi beträgt 12,24 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings für die Aktie beläuft sich auf nunmehr 4,05

In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen keine positive Entwicklung verzeichnen und damit eine negative Bilanz von -2,22%. In dieser Hinsicht zeigt sich gegenwärtig eine eher pessimistische Stimmung am Markt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf einen Wert von 12,24 EUR für die Aktie von Vivendi. Dies würde Investoren im Falle einer Realisierung des Potenzials einen Gewinn in Höhe von +52,50% bescheren. Allerdings sind nicht alle...