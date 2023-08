Vivendi: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial von etwa 49,71%

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die gestrige Kursentwicklung von Vivendi am Finanzmarkt betrug -0,54%. In den letzten fünf Handelstagen erreichte der Aktienkurs jedoch eine positive Bilanz von +1,82%, was auf eine verhältnismäßig optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Zwar sind nicht alle Analysten gleichermaßen zuversichtlich in Bezug auf die weitere Entwicklung des Unternehmens. Dennoch liegt das Kursziel von Vivendi laut Durchschnittsbewertung bei 12,24 EUR und eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von beinahe 50%.

Konkret schätzen vier Analysten die Aktie als stark kaufenswert ein; dreizehn Experten empfehlen dagegen einen Kauf. Drei Experten geben hingegen nur eine neutrale Empfehlung ab.

Insgesamt zeigen sich rund 85% aller Analysten weiterhin optimistisch für die Zukunftsaussichten von Vivendi. Auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...