Vivendi: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +44,75% - 12,24 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +4,27% verzeichnet. Gestern allein stieg der Kurs um +2,05%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Vivendi-Aktie bei 12,24 EUR und damit etwa +44,75% über dem aktuellen Stand. Allerdings sind nicht alle Analysten davon überzeugt: Während vier Experten die Aktie als “starken Kauf” einstufen und weitere 13 sie als “Kauf” bewerten, halten sich drei weitere Analysten mit einer Einschätzung von “halten” zurück.

Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Tendenz mit einem Anteil von rund +85% an optimistischen Analysteneinschätzungen. Das Guru-Rating wurde ebenfalls angehoben und beträgt nun 4,05 nach zuvor ebenfalls...