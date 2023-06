Vivendi: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 48,04%

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Gestern hat die Aktie von Vivendi an der Börse eine leichte Abwärtsbewegung mit einer Verlustquote von -0,62% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein minimaler Gewinn von +0,12%, was darauf hinweist, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Dennoch sind die Meinungen der Analysten eindeutig: Die Vivendi-Aktie wird aktuell unterbewertet gehandelt und hat laut Durchschnittsanalyse mittelfristig ein Kursziel von 12,24 EUR. Sollte diese Einschätzung zutreffen, hätte das Wertpapier noch ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +48,04%.

Derzeit empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie als starkes Kaufsignal und weitere 13 Experten bewerten sie als “Kauf”. Nur drei Analytiker halten das Papier für durchschnittlich und raten dazu es zu halten. Das bedeutet einen überwiegend positiven...