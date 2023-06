Vivendi: Analysten sehen großes Aufwärtspotenzial - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie von Vivendi hat in den letzten fünf Handelstagen mit +3,70% eine bemerkenswerte positive Kursentwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg der Wert um weitere +0,51%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist dementsprechend optimistisch.

Doch wie bewerten die Bankanalysten die aktuelle Situation? Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass das mittelfristige Kursziel von Vivendi bei 12,24 EUR liegt und somit ein Potenzial von +47,47% besteht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Insgesamt empfehlen jedoch 17 Analysten die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,05. Somit bleibt auch dieser Indikator im grünen Bereich und untermauert die positive Einschätzung der meisten Fachleute.