Vivendi: Analysten sehen +47,58% Kurspotenzial

Die Aktie von Vivendi hat laut Experten derzeit ein Unterbewertungspotential. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR – das bedeutet eine Steigerung des aktuellen Preises um satte +47,58%.

• Vivendi legt am 06.06.2023 um +0,17% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt 4,05

Gestern zeigte die Entwicklung von Vivendi an der Börse einen Anstieg von +0,17%, was insgesamt in den letzten fünf Handelstagen einem Plus von +0,05% entspricht. Der Markt scheint zurzeit relativ neutral zu sein.

Die Stimmung unter den Bankanalysten ist jedoch eindeutig positiver als die bisherige Kursentwicklung. Im Durchschnitt rechnet man mit einem mittelfristigen Kursziel von 12,24 EUR und damit einer Erhöhung des jetzigen Preises um rund +47,58%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach dem neutralen Trend...