Vivendi: Analysten sehen +46,62% Kurspotenzial bei 12,24 EUR

Die Aktie von Vivendi konnte am 16.06.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,09% erreichen und hat in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +4,30% zugelegt. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Vivendi bei 12,24 EUR – ein Potenzial für Investoren von +46,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Konkret empfehlen derzeit vier Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere dreizehn raten zum Kauf. Drei Experten bewerten sie neutral mit “Halten”. Insgesamt halten also noch immer +85,00% aller Analysteneinschätzungen einen Kauf für ratsam.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,05 Punkten auf einer Skala bis maximal fünf Punkten – ein positives Signal...