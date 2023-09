Vivendi: Analysten schlagen höheres Kursziel vor - 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie von Vivendi erweckt das Interesse der Analysten, da sie aktuell ihrer Meinung nach unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel von Vivendi liegt bei 12,24 EUR und impliziert somit ein Aufwärtspotenzial von +44,61% zum aktuellen Kurs.

• Am 01.09.2023 stieg die Vivendi-Aktie um +0,64%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Der Guru-Rating liegt nun bei 4,05

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Aktienkurse von Vivendi um insgesamt +2,92% steigern und gestern fielen weitere Gewinne in Höhe von +0,64% an. Diese positiven Entwicklungen zeigen eine optimistische Stimmung am Markt auf.

Während einige Experten diesem Trend folgen und davon ausgehen dass das Unternehmen noch weiter wachsen wird gibt es auch kritische Stimmen im Markt. Aus dem Durchschnitt aller Bankanalysten ergibt sich jedoch eine...