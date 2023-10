Vivendi: Analysten sagen +47,04% Kurspotenzial voraus - Ziel 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Vivendi-Aktie wurde von mehreren Analysten unter die Lupe genommen und als derzeit unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für das Papier wird auf 12,24 EUR taxiert. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, erwartet Investoren ein Potenzial von +47,04%.

• Vivendi legte am 06.10.2023 um -0,10% zu

• Guru-Rating bleibt bei 4,00

• Kauf-Empfehlungen durch Experten mit einem Anteil von +78,95%

Der aktuelle Trend zeigt jedoch eine eher neutrale Stimmung am Markt an. In den letzten fünf Handelstagen konnte nur eine leichte positive Tendenz beobachtet werden (+0,34%). Von den insgesamt 19 analysierenden Bankexperten empfehlen vier einen starken Kauf und elf setzen auf ein kaufenswertes Rating.

Für Anleger zeigt sich damit trotz des neutralen Trends bei Vivendi insgesamt weiterhin eine größtenteils optimistische...