Vivendi: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 12,24 EUR mit einem Potenzial von +50,41%

Die Aktie von Vivendi zeigte gestern eine negative Kursentwicklung am Finanzmarkt und verzeichnete einen Rückgang um -2,38%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung bei -1,71%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes schließen lässt.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie nicht korrekt bewertet wird. Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Vivendi liegt bei 12,24 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies Investoren ein Potenzial von +50,41% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

Insgesamt haben 13 Analysten die Aktie als “Kauf” eingestuft und weitere vier Experten empfehlen sie als starken Kauf. Drei Analysten halten es für ratsam die Aktien zu behalten.

Das Guru-Rating für Vivendi bleibt...