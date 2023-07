Vivendi: Analysten erhöhen das Kursziel um +43,12% auf 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Am gestrigen Handelstag legte die Vivendi-Aktie am Finanzmarkt um +0,21% zu. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen einen positiven Trend mit einem Anstieg von +1,14%. Die Bankanalysten sind sich einig und sehen in der Aktie von Vivendi ein erhebliches Kurspotenzial.

• Am 13.07.2023 stieg die Vivendi-Aktie um +0,21%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Vivendi-Aktie beträgt laut Bankanalysten 12,24 EUR. Sollten sie Recht behalten, läge das Kurspotenzial bei beeindruckenden +43,12%. Dies ist eine Erhöhung im Vergleich zum vorherigen Rating.

Aktuell empfehlen vier Analysten den Kauf dieser Aktie und weitere dreizehn raten dazu zumindest optimistisch zu bleiben (“Kauf”). Drei Experten haben eine neutrale...