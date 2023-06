Vivendi: Aktie um +48,08% unterbewertet – Kursziel 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die gestrige Kursentwicklung von Vivendi am Finanzmarkt lag bei -0,05%, was in den vergangenen fünf Handelstagen auf eine negative Entwicklung von -0,70% hindeutet. Der Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein und die Stimmung ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für Vivendi liegt aktuell bei 12,24 EUR. Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie momentan um +48,08% unterbewertet ist. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends.

Vier Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere 13 bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Drei Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05.

Insgesamt zeigen sich rund 85% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich Vivendis...