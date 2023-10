Vivendi: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die gestrige Kursentwicklung von Vivendi am Finanzmarkt verzeichnete ein Minus von 0,48%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit eine negative Bilanz von 1,55%, was auf pessimistische Marktstimmung hindeutet. Trotzdem gibt es positive Signale seitens der Bankanalysten.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Vivendi bei 12,24 EUR eingeordnet und damit um +47,75% über dem aktuellen Wert angesiedelt. Von insgesamt 19 bewertenden Experten empfehlen vier die Aktie als starken Kauf und elf weitere mit einem optimistischen “Kauf”-Rating. Vier Analysten plädieren für “halten”.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei einer Bewertung von 4,00. Demnach sind immer noch fast 80% der befragten Fachleute optimistisch für die Zukunft des Unternehmens eingestellt.

Summary:

