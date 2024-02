Vivendi Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Vivendi war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme zeigen eine überwiegend positive Tendenz, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien zu Vivendi ist langfristig unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vivendi-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Vivendi, basierend auf der Anlegerstimmung, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.