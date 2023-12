Vivendi Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Aktie von Vivendi wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut Experten um +27,85% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Vivendi

Am 21.12.2023 verzeichnete Vivendi eine Kursentwicklung von -0,31%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich das Ergebnis auf -0,27%. Die Marktstimmung wird derzeit als relativ neutral angesehen.