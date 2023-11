Vivendi Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Vivendi liegt der RSI bei 56,77, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 41,35 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des Aktienkurses.

Die technische Analyse zeigt, dass Vivendi mit einem Kurs von 8,742 EUR aktuell 2,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -0,21 Prozent liegt.

In den sozialen Medien wurde Vivendi in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Gleichzeitig gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um den Wert. Die Gesamteinschätzung auf dieser Basis ist daher neutral, wobei auch 2 konkrete negative Signale herausgefiltert wurden.

Das Stimmungsbild zu Vivendi hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung für Vivendi.