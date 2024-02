Vivendi Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse der Vivendi-Aktie zeigt, dass sie derzeit 3,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da sie sich um 16,17 Prozent über dem GD200 befindet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist generell sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 6 positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Vivendi-Aktie zeigt derzeit einen Wert von 44,54, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch beim RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein neutraler Wert von 42. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, der RSI und das Sentiment in den sozialen Medien, dass die Vivendi-Aktie aktuell auf neutral eingestuft wird.