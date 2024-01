Vivendi Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Vivendi wird der RSI anhand der letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 24,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Vivendi-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,02, dass das Wertpapier überverkauft ist und dementsprechend ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Vivendi beträgt aktuell 8,72 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,694 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,88 EUR, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vivendi basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien werden ebenfalls analysiert. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Vivendi ausgemacht werden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für Vivendi.