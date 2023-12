Vivendi Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Vivendi ist aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +26,50% über dem aktuellen Kurs. Am 29.12.2023 stieg der Kurs von Vivendi um +0,19% und liegt damit bei 12,24 EUR. Das Guru-Rating von Vivendi bleibt unverändert bei 4,05.

In den letzten fünf Handelstagen legte die Aktie eine positive Entwicklung von +1,04% hin, was die Stimmung am Markt relativ optimistisch erscheinen lässt.

Die [...] Hier weiterlesen