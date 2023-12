Vivani Med.inc.ew Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Vivani Medical":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Vivani Medical wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator und zuletzt wurden vor allem positive Meinungen zu Vivani Medical in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Vivani Medical als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 51,49, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 62,62 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Vivani Medical mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 88,68 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.