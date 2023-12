Vivani Med.inc.ew Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Vivani Medical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vivani Medical-Aktie beträgt derzeit 66. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 67,95 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Vivani Medical-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Vivani Medical-Aktie bei 0,889 USD derzeit -9,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -19,18 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz, also starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Vivani Medical derzeit 0, was einer negativen Differenz von -88,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.