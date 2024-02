Vivani Med.inc.ew Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vivani Medical":

Die Aktie von Vivani Medical wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt. Insgesamt ergibt sich daher für Vivani Medical in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Vivani Medical mit einem Kurs von 1,075 USD derzeit +6,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -3,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Vivani Medical stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Vivani Medical beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Vivani Medical derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (91.44%) aufweist. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -91, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.