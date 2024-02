Vivanco Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Vivanco. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" im Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Vivanco wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vivanco weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Vivanco weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 55,76). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vivanco-Wertpapier damit ein "neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 3,49). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Vivanco daher als "schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Vivanco ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung.