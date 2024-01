Vivanco Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Vivanco schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 0,54 unter dem Branchendurchschnitt von 29,99. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Vivanco wurde auch durch soziale Plattformen bewertet. Die Analysten fanden heraus, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Vivanco um 19 Prozent unter dem Durchschnitt, bei einer Rendite von -11,98 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 3,6 Prozent liegt die Rendite von Vivanco mit 15,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.